Участники демонстрации требуют от правительства реализовать все этапы соглашения с ХАМАСом

Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива, чтобы выразить поддержку семьям похищенных, отметить второй день рождения "рыжика" Кфира Бибаса, похищенного ХАМАСом 7 октября 2023 года.

Участники митинга требуют от правительства реализовать все три этапа соглашения с ХАМАСом и вернуть домой всех похищенных, живых и мертвых.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая со специальным заявлением, сказал, что прекращение огня на первом этапе – временное, Израиль сможет вернуться к боевым действиям в Газе в случае, если сочтет бессмысленными переговоры о втором этапе. По его словам, в этом случае, Израиль будет использовать в Газе "новую тактику". Премьер-министр также пообещал, что ЦАХАЛ останется на Филадельфийской оси (согласно соглашению, израильские военные должны быть выведены из этого района к 50 дню с начала реализации соглашения).