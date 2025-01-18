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Израиль

Участники демонстрации требуют от правительства реализовать все этапы соглашения с ХАМАСом

Заложники
ХАМАС
Акции протеста
время публикации: 18 января 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 21:51
Участники демонстрации требуют от правительства реализовать все этапы соглашения с ХАМАСом
Avshalom Sassoni/Flash90

Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива, чтобы выразить поддержку семьям похищенных, отметить второй день рождения "рыжика" Кфира Бибаса, похищенного ХАМАСом 7 октября 2023 года.

Участники митинга требуют от правительства реализовать все три этапа соглашения с ХАМАСом и вернуть домой всех похищенных, живых и мертвых.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая со специальным заявлением, сказал, что прекращение огня на первом этапе – временное, Израиль сможет вернуться к боевым действиям в Газе в случае, если сочтет бессмысленными переговоры о втором этапе. По его словам, в этом случае, Израиль будет использовать в Газе "новую тактику". Премьер-министр также пообещал, что ЦАХАЛ останется на Филадельфийской оси (согласно соглашению, израильские военные должны быть выведены из этого района к 50 дню с начала реализации соглашения).

Израиль
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