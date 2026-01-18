Полиция предупреждает об ожидаемых затоплениях и перекрытиях дорог в Израиле на фоне дождей

Полиция предупреждает о возможном перекрытии дорог в центре, на востоке и юге Израиля во второй половине дня сегодня, 18 января, и завтра, 19 января, на фоне сильных дождей.

Высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в Ашдоде, Ашкелоне и Кирьят-Гате, Иудее и других регионах.

Справочную информацию можно будет получить по телефону 110. В экстренных случаях следует звонить по номеру 100.