Полиция предупреждает об ожидаемых затоплениях и перекрытиях дорог в Израиле на фоне дождей
время публикации: 18 января 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 09:53
Полиция предупреждает о возможном перекрытии дорог в центре, на востоке и юге Израиля во второй половине дня сегодня, 18 января, и завтра, 19 января, на фоне сильных дождей.
Высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в Ашдоде, Ашкелоне и Кирьят-Гате, Иудее и других регионах.
Справочную информацию можно будет получить по телефону 110. В экстренных случаях следует звонить по номеру 100.