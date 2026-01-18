x
18 января 2026
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 10:00
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция предупреждает об ожидаемых затоплениях и перекрытиях дорог в Израиле на фоне дождей

Транспорт
Полиция
Дожди
Наводнение
время публикации: 18 января 2026 г., 09:53 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 09:53
Полиция предупреждает об ожидаемых затоплениях и перекрытиях дорог в Израиле на фоне дождей
David Cohen/Flash90

Полиция предупреждает о возможном перекрытии дорог в центре, на востоке и юге Израиля во второй половине дня сегодня, 18 января, и завтра, 19 января, на фоне сильных дождей.

Высока вероятность затоплений в низинах, в том числе в Ашдоде, Ашкелоне и Кирьят-Гате, Иудее и других регионах.

Справочную информацию можно будет получить по телефону 110. В экстренных случаях следует звонить по номеру 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2026

Прогноз погоды в Израиле на 18 января: похолодание, дожди, снегопад на Хермоне