Израильские ученые создали графеновый щит для беспилотников

Технология использования графена для снижения радиолокационной заметности дронов выходит на новый уровень благодаря совместной разработке Тель-Авивского университета и компании Adisyn.

Ученые разработали и протестировали композитные материалы, модифицированные графеновым слоем. Такие материалы способны поглощать и рассеивать радиоволны, что делает построенный из них дрон практически незаметным для радаров. Работу возглавляет профессор Павел Гинзбург – признанный эксперт в области радиофизики и управления рассеиванием, чьи исследования позволили подтвердить эффективность предложенного метода в лабораторных условиях.

Важным вкладом компании Adisyn является использование метода низкотемпературного осаждения графена. Компании удалось снизить температуру осаждения со стандартной – 1000 градусов по Цельсию – до 400. Это позволяет внедрять защитный слой в структуру композитов без потери их прочности и утяжеления конструкции, что критически важно для дрона.

Первые тесты продемонстрировали снижение коэффициента отражения на 20 децибел, а текущая цель разработчиков составляет снижение на 30 децибел. На практике это означает уменьшение эффективной площади рассеяния дрона в тысячу раз.

Если стандартный дрон сегодня выглядит на экране радара как объект площадью в один квадратный метр (в масштабе), то после нанесения графенового слоя он будет восприниматься системой как цель размером всего в 10 квадратных сантиметров. Столь малый след сопоставим с крупным насекомым, что делает выделение такого сигнала из общего фона крайне сложной задачей для систем ПВО.

Для современных военных приложений этот прорыв имеет важное значение. Уменьшение радиозаметности резко сокращает окно реакции для оборонительных систем: даже если дрон будет обнаружен, времени на перехват у зенитных установок или комплексов радиоэлектронной борьбы практически не останется. Кроме того, технология позволяет эффективно использовать рельеф местности. Малые аппараты, летящие на низкой высоте, смогут полностью сливаться с отражениями от земли, зданий и деревьев, становясь фактически невидимыми для наземных радаров.