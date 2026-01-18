Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 18 января, похолодает. Ожидаются дожди, временами с грозами, от севера до Негева. Возможны затопления в низинах. На горе Хермон снова выпадет снег.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 12-17, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 6-17, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-13, на Голанских высотах – 8-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 50-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 5 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В понедельник будет дождливо. Во вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – переменная облачность. В пятницу – солнечно.