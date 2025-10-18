Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 18 октября, температура немного понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 20-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 19-27, на побережье Мертвого моря – 21-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-26, в Ариэле – 17-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-30, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник-среду ожидается повышение температуры.