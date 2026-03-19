Глава Федерации футбола Ирана: мы бойкотируем США, а не чемпионат мира
время публикации: 19 марта 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 15:26
Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что Иран бойкотирует Америку, а не чемпионат мира по футболу.
Об этом сообщают арабские СМИ.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Накануне появилась информация, что иранцы обратились в ФИФА с просьбой перенести матчи сборной Ирана из США в Мексику.
Ссылки по теме