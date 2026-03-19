Глава Федерации футбола Ирана: мы бойкотируем США, а не чемпионат мира

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что Иран бойкотирует Америку, а не чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщают арабские СМИ.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Накануне появилась информация, что иранцы обратились в ФИФА с просьбой перенести матчи сборной Ирана из США в Мексику.