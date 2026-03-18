Сирены в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана. Один раненый в критическом состоянии
время публикации: 18 марта 2026 г., 23:35 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 00:05
Ракетный обстрел из Ирана. В 23:34 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии.
Зафиксировано попадание фрагмента ракеты в Джальджулии.
В южной части А-Шарона крайне тяжелые осколочные ранения получил мужчина примерно 30 лет, он в критическом состоянии, передает служба "Маген Давид Адом".