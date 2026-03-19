Хегсет: сегодня будет самый интенсивный день ударов с начала войны

В четверг, 19 марта, министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн провели брифинг, посвященный войне с Ираном.

Пит Хегсет заявил, что сегодня ожидается наиболее масштабный день боевых действий с начала войны против Ирана. "Мы почтим память павших – и завершим работу", – сказал он. Он сообщил, что все 11 подводных лодок иранского флота уже уничтожены, а способность Ирана производить баллистические ракеты серьезно подорвана.

Хегсет подчеркнул, что цели операции остаются неизменными с первого дня: уничтожение иранских ракет, военной промышленности и флота, а также недопущение создания ядерного оружия. "Это не бесконечная война. Она целенаправленная и ограниченная. Именно президент решит, когда цели будут достигнуты – никаких временных рамок нет", – заявил глава Пентагона.