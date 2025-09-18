Источник: теракт на ПП "Алленби" совершил гражданин Иордании

Сайт Ynet со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что террорист, убивший двух израильтян на пограничном переходе "Алленби", был гражданином Иордании, которого иорданская армия после демобилизации наняла для перегона грузовика с гуманитарной помощью из Иордании в сектор Газы. Он открыл огонь по прибытии на контрольно-пропускной пункт, до того как грузовик прошел требуемую проверку.

Как сообщалось ранее, днем 18 сентября был совершен теракт с применением огнестрельного оружия на пограничном переходе Алленби, на границе с Иорданией.

Террорист застрелен. Ведется розыск возможного сообщника.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о двух убитых – мужчинах 20 и 68 лет.

По сведениям Newsru.co.il, теракт был совершен примерно в той же зоне, где террорист застрелил трех человек год назад, – там, где идет перегрузка с иорданских грузовиков на палестинские.

Судя по имеющимся данным, террорист вышел из грузовика, доставившего гуманитарную помощь для жителей Газы, и открыл огонь из пистолета, а затем атаковал с ножом в руках. Его сообщником мог быть сотрудник гуманитарной миссии.

ПП "Алленби" временно закрыт. Блокированы въезды в Иерихон.

Информация уточняется.

Напомним, что 8 сентября 2024 года около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе, в результате теракта были убиты три человека. Террорист был застрелен. Имена убитых тогда израильтян: Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле.