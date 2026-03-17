17-летний невакцинированный подросток скончался от осложнений кори

Министерство здравоохранения сообщает, что в ночь на вторник от кори скончался непривитый от этой болезни подросток в возрасте около 17 лет. Подросток страдал сопутствующими заболеваниями, был госпитализирован около двух с половиной недель назад, и там у него диагностировали корь. После нескольких дней госпитализации его состояние ухудшилось, и он умер в больнице.

Из остальных 16 летальных случаев большинство умерших – младенцы и дети, которые были здоровы и не имели сопутствующих заболеваний, но не были привиты от кори.

Министерство здравоохранения вновь напоминает, что корь можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцинации, которая спасает жизни.

Кроме того, в министерстве подчеркивают, что критически важно своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов или при подозрении на заражение. Своевременное обращение может спасти жизнь.

Минздрав вновь напоминает: корь это высокозаразное заболевание, которое можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины. Рекомендуется делать прививку детям в возрасте одного года и в возрасте шести лет в рамках плановой программы вакцинации.

В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полтора года, младенцам в возрасте 6-11 месяцев рекомендовано сделать дополнительную дозу вакцины, если они живут в месте вспышки заболевания или отправляются в поездку в места, где наблюдается вспышка кори.

Министерство здравоохранения рекомендует непривитым, а также родителям младенцев, получивших одну дозу в возрасте 6–11 месяцев, избегать участия в массовых мероприятиях в районах вспышек из-за риска заражения.