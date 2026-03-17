Гидеон Саар на смерть Лариджани: "За его голову обещали $10 млн. Мы сделали это бесплатно"

Министр иностранных дел Гидеон Саар прокомментировал сообщения о ликвидации секретаря Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани. Свое заявление он сделал после встречи со своим эстонским коллегой на совместной пресс-конференции.

"Прошлой ночью Армия обороны Израиля ликвидировала командующего "Басидж" Галамрезу Сулеймани и его представителя, секретаря Высшего совета безопасности Али Лариджани, – отметил Саар. – Без них иранцы будут в гораздо большей безопасности".

"Кстати, мы все еще не видели Моджтабу (Хаменеи), – продолжил глава МИД Израиля. – Вы не хотели бы его увидеть, господин министр? – обратился он к главе МИД Эстонии. – Он может даже продолжать скрываться, но пусть хотя бы покажет свое лицо, а то это становится как-то неловко для этого режима".

Гидеон Саар напомнил, что подразделение "Басидж", командир которого был уничтожен, несет ответственность за жесточайшие подавления акций протеста в Иране. Руководитель этого подразделения Галамреза Сулеймани находился под американскими санкциями за подавления протестов. "Лариджани тоже был под санкциями, – отметил Саар. – Кстати, США объявили награду в 10 миллионов долларов за его голову. Мы сделали это бесплатно".