"Аль-Джазира": стратегия США и Израиля против Ирана успешна – и вот почему

Сайт катарского телеканала "Аль-Джазира" публикует статью доктора кафедры политики и стратегии Института высшего образования в Дохе Мухаммада Селума. Эксперт заявляет об успехе американо-израильской стратегии в отношении Ирана.

Отметим: "Аль-Джазира" заявляет, что речь идет о точке зрения автора, которая не отражает позиции редакционной коллегии. Однако речь идет, по сути, об официозе властей Катара, и публикация статьи была бы невозможна без санкции властей.

Ученый пишет: в последние две недели общепринятый нарратив утверждает, что удар по Ирану был ошибкой, и что у США и Израиля нет плана. Цены на нефть растут: "Но это не так, потому что критики смотрят не на то. Они говорят о цене, игнорируя стратегический аспект".

"Если сосредоточиться на происходящем с инструментами иранской силы: баллистическим арсеналом, ядерной инфраструктуре, ПВО, флоте и сателлитами, мы получим картину систематического уничтожения угрозы, на которую предыдущие администрации США закрывали глаза десятилетиями", – заявляет он.

Он констатирует: создаваемый десятилетиями иранский арсенал был разрушен за считанные дни, интенсивность обстрелов значительно сократилась. Уничтожается военно-промышленный комплекс Ирана, в том числе конструкторские бюро. Цель – обеспечить, чтобы уничтоженное нельзя было восстановить.

Иран стоит перед дилеммой – продолжать обстрелы и потерять то, что осталось, или сохранить ракеты и БПЛА, но тем самым снизить цену войны, отказавшись от главного рычага давления. Такая дилемма – признак слабости, а не силы.

По словам Селума, накануне 12-дневной войны Иран был в двух неделях от получения урана, обогащенного до уровня, необходимого создания ядерного оружия. Он констатирует: Иран пытался устранить нанесенный в июне ущерб, используя переговоры, чтобы выиграть время, демонстрируя показную готовность к диалогу.

Перекрытие Ормузского пролива всегда было главной угрозой Ирана, но сейчас, несмотря на рост цен на энергоносители, идет систематическое уничтожение всей инфраструктуры, необходимой для его перекрытия. Помимо этого, именно Иран наиболее уязвим для блокады и фактически, перекрывает дыхание себе самому. Эксперт отмечает, что открытие пролива – вопрос времени, но не факт, что сам Иран сможет им пользоваться.

Признавая, что президент США Дональд Трамп выступает с противоречивыми заявлениями о целях войны, Салам отмечает, что на самом деле эта цель ясна: максимально и навсегда снизить способность Ирана проецировать силу при помощи ракет, ядерной угрозы и сателлитов.

"Речь идет о стратегическом вооружении. Это ближе к подходу союзников к Германии в 1944-1945 годах, чем к войне против Ирака в 2023 году", – заявляет он, признавая, что оккупации Ирана не будет, а без нее потребуется механизм, который позволит это обеспечить. Ученый говорит о логике, а не о практике.

"После конфликта придется создать такой механизм, и администрация должна дать ответ на вопрос, как он будет работать – как американцам, так и региональным партнерам. Но то, что такого дипломатического плана нет, не означает провала военной компании. Это означает, что дипломатия отстает от войны". – считает он.

"Критики считают, что цена бездействия была бы нулевой. Но это не так. Бездействие привело бы к появлению ядерного Ирана, который смог бы перекрыть пролив и, вместе с сателлитами, взять весь регион в заложники – навсегда. Стратегия, которая измеряется лишением потенциала, а не публикациями в новостях – работает", – уверен эксперт.