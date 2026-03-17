СМИ Ирана опубликовали записку Лариджани. Она не подтверждает, что он жив

После того, как израильское руководство сообщило о ликвидации фактического лидера иранского режима Али Лариджани, иранские СМИ опубликовали записку, которая, по их замыслу, должна была подтвердить, что тот жив.

Как утверждается, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана написал ее сегодня. Однако записка не датирована, и в ней идет речь о событиях, происшедших две недели назад.

В ней говорится о церемонии прощания с воинами иранского военно-морского флота, погибшими на борту фрегата "Дена" у берегов Шри-Ланки в результате американской торпедной атаки 4 марта. Атака повлекла за собой гибель 84 военных моряков.

Напомним, что пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала официальное подтверждение: минувшей ночью, 17 марта 2026 года, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в самом центре Тегерана, используя разведывательную информацию АМАНа и уникальную оперативную возможность, – и ликвидировали Лариджани.