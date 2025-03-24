Психологический террор: ХАМАС публикует видео с Эльканой Бухбутом и Йосефом Хаимом Оханой

В рамках психологической войны террористическая организация ХАМАС опубликовала видео с двумя заложниками – Эльканой Бухбутом и Йосефом Хаимом Оханой, о судьбе которых до сих пор не было информации.

В этом видео, как и в предыдущих опубликованных террористами записях о заложниках, похищенные произносят текст, который им дали удерживающие их в плену боевики: что продолжение военной операции в секторе Газы может привести к их гибели, что боевики ХАМАСа "предоставляют им все необходимое по первой просьбе" и тому подобное.

36-летний Элькана Бухбут из Мевасерет-Циона был похищен в "черную субботу" 7 октября на фестивале Nova, он был одним из продюсеров фестиваля. Один из вернувшихся в рамках сделки с террористами заложников рассказал, что Элькана Бухбут содержится в тяжелых условиях, и что из-за постоянного пребывания в туннелях у него существенно ухудшилась астма.

24-летний Йосеф Хаим Охана из Кирьят-Малахи также был похищен с фестиваля Nova. По словам свидетелей, Йосеф и его друг помогали во время бойни на фестивале раненым и передавали их медикам, довозя до машин скорой помощи. По всей видимости, во время одной из таких "ходок" он и был похищен.