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Израиль

Психологический террор: ХАМАС публикует видео с Эльканой Бухбутом и Йосефом Хаимом Оханой

ХАМАС
Заложники
время публикации: 24 марта 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 18:34
Плакат форума семей заложников с фото Элькана Бухбута
AP Photo/Ohad Zwigenberg

В рамках психологической войны террористическая организация ХАМАС опубликовала видео с двумя заложниками – Эльканой Бухбутом и Йосефом Хаимом Оханой, о судьбе которых до сих пор не было информации.

В этом видео, как и в предыдущих опубликованных террористами записях о заложниках, похищенные произносят текст, который им дали удерживающие их в плену боевики: что продолжение военной операции в секторе Газы может привести к их гибели, что боевики ХАМАСа "предоставляют им все необходимое по первой просьбе" и тому подобное.

36-летний Элькана Бухбут из Мевасерет-Циона был похищен в "черную субботу" 7 октября на фестивале Nova, он был одним из продюсеров фестиваля. Один из вернувшихся в рамках сделки с террористами заложников рассказал, что Элькана Бухбут содержится в тяжелых условиях, и что из-за постоянного пребывания в туннелях у него существенно ухудшилась астма.

24-летний Йосеф Хаим Охана из Кирьят-Малахи также был похищен с фестиваля Nova. По словам свидетелей, Йосеф и его друг помогали во время бойни на фестивале раненым и передавали их медикам, довозя до машин скорой помощи. По всей видимости, во время одной из таких "ходок" он и был похищен.

Израиль
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