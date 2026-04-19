Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 19 апреля, температура понизится, повысится влажность. Облачно. Ожидаются слабые дожди, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 11-19 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 16-20, в Эйлате – 21-30, в Беэр-Шеве – 14-25, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-22, в Ариэле – 13-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-23, на Голанских высотах – 13-21.

Температура воды на Средиземном море 20 градусов, высота волн 70-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В воскресенье-пятницу – температура без существенных изменений.