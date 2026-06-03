Трамп: "Если бы не я, Израиля бы уже не было"

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения, согласно которым премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу втянул его в военную конфронтацию с Ираном. По словам американского лидера, решение было принято им самим.

"Он втянул меня обманом? Это я все это начал. Я решил действовать – нельзя было допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие", – сказал он, добавив, что подобные утверждения исходят от его политических оппонентов: "Это глупократы. Сами не знают, что делают".

Трамп сообщил, что опасения насчет иранской ядерной программы возникли у него еще во время первой президентской каденции – поэтому он и вышел из заключенного Бараком Обамой соглашения 2015 года. "Скорее всего, первый удар пришелся бы по Израилю. Если бы не я, Израиля бы уже не было", – добавил он.