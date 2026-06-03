ЦАХАЛ: 252-я дивизия завершила миссию в Газе

ЦАХАЛ сообщил, что 252-я дивизия завершила свою миссию на севере сектора Газы после четырех месяцев боевых действий. Силы дивизии были развернуты в этом районе в начале операции "Рычание льва". Выполнение задачи на севере сектора продолжит 99-я дивизия.

По данным армейской пресс-службы, за время операции силы 252-й дивизии уничтожали склады вооружений, наблюдательные пункты, боевые комплексы и террористическую инфраструктуру ХАМАСа над землей и под землей. Недавно была завершена крупная операция по зачистке района Байт-Хануна от наземной и подземной террористической инфраструктуры.

Огневая бригада дивизии ликвидировала более 35 террористов, в том числе боевиков, участвовавших во вторжении на территорию Израиля во время резни 7 октября 2023 года и представлявших угрозу для сил ЦАХАЛа в секторе Газы. Инженерные подразделения дивизии уничтожили около 7 километров подземных туннелей и ходов на севере сектора.