Трамп подтвердил, что нецензурно обругал Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью Pod Force One, что в недавнем телефонном разговоре с Биньямином Нетаниягу, в ходе которого обсуждались ситуация в Ливане и Иране, он нецензурно отчитал своего собеседника.

"Меня несколько тревожит это его постоянная война с Ливаном. Так-то я Биби очень люблю. И мы отлично работаем вместе", – сказал он.

2 июня Axios опубликовал материал Барака Равида и Марка Капуто о напряженном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

По сведениям издания, Трамп резко отчитал Нетаниягу из-за эскалации действий Израиля в Ливане и остановил израильский план ударов по объектам "Хизбаллы" в Бейруте.

"Ты, б…, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого", – привел Axios слова Трампа, якобы прозвучавшие во время этого разговора.

Axios ссылался на двух американских чиновников и еще один источник, ознакомленный с содержанием разговора, но не называет их. В публикации отмечается, что Трамп был крайне раздражен действиями Израиля, поскольку они могли сорвать переговоры США с Ираном. Ранее в тот же день Тегеран пригрозил выйти из переговорного процесса из-за израильских ударов в Ливане.

По словам одного из американских чиновников, Трамп сказал Нетаниягу, что атака по ливанской столице еще сильнее изолирует Израиль на международной арене. Собеседники Axios утверждают, что разговор был одним из самых жестких между Трампом и Нетаниягу с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Американские чиновники сообщили Axios, что Трамп признавал право Израиля защищаться от атак "Хизбаллы", однако считал, что в последние дни Нетаниягу действует непропорционально. Один из чиновников сказал, что президента США особенно беспокоила гибель мирных жителей в Ливане и практика разрушения зданий ради ликвидации одного командира "Хизбаллы".