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Ближний Восток

Трамп не исключил встречи с Моджтабой Хаменеи: "Иран отказался от ядерного оружия"

США
Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 03 июня 2026 г., 15:13 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 15:15
Трамп не исключил встречи с Моджтабой Хаменеи: "Иран отказался от ядерного оружия"
AP Photo/Alex Brandon; AP Photo/Vahid Salemi

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Pod Force One, что Иран отказался от обладания ядерным оружием. Трамп отметил, что в переговорах задействован и верховный лидер Моджтаба Хаменеи, и не исключил личной встречи с ним.

Американский лидер сообщил, что в направлении против Ирана сухопутных войск нет необходимости, поскольку воздушные удары уничтожили значительную часть иранских вооруженных сил: "Мы не стали отправлять туда войска. Мы этого не хотим".

По его словам, ситуация стремительно развивается в положительном направлении. "У них не будет ядерного оружия, будет и много другого хорошего", – сказал Трамп.

Ближний Восток
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