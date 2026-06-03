Трамп не исключил встречи с Моджтабой Хаменеи: "Иран отказался от ядерного оружия"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Pod Force One, что Иран отказался от обладания ядерным оружием. Трамп отметил, что в переговорах задействован и верховный лидер Моджтаба Хаменеи, и не исключил личной встречи с ним.

Американский лидер сообщил, что в направлении против Ирана сухопутных войск нет необходимости, поскольку воздушные удары уничтожили значительную часть иранских вооруженных сил: "Мы не стали отправлять туда войска. Мы этого не хотим".

По его словам, ситуация стремительно развивается в положительном направлении. "У них не будет ядерного оружия, будет и много другого хорошего", – сказал Трамп.