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Израиль

75-летняя жительница Герцлии напала на бывшего мужа с ножом и кислотой

Криминал
Семья
время публикации: 03 июня 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 14:24
75-летняя жительница Герцлии напала на бывшего мужа с ножом и кислотой
Пресс-служба полиции Израиля

Государственная прокуратура передала в Тель-Авивский окружной суд обвинительное заключение против 75-летней жительницы Герцлии, нанесшей тяжелые травмы своему бывшему мужу.

Согласно тексту обвинения, она устроила засаду у дома их общей дочери, надев маску и вооружившись ножом и бутылкой соляной кислоты.

Когда бывший муж вышел из дома и сел в машину, женщина открыла дверь автомобиля и выплеснула кислоту ему в лицо. В результате нападения пострадавший получил химические ожоги лица, глаз, полости рта и ног. Он был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где у него диагностировали тяжёлые химические ожоги.

Женщина была задержана и на допросе признала предъявленные обвинения, однако заявила, что действовала "в состоянии аффекта" и без предварительного умысла. Также она настаивала на том, что облила потерпевшего средством для мытья посуды, а не кислотой.

Зять супружеской пары, оказавшийся очевидцем произошедшего, показал, что находился поблизости в момент нападения. Он описал сам инцидент и то, как преследовал обвиняемую - одетую в тёмное, в маске и с ножом за поясом.

Израиль
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