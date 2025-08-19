В Эйлатском заливе пройдут учения ВМФ ЦАХАЛа

Сегодня, 19 августа, в районе Красного моря будут проходить учения военно-морского флота Армии обороны Израиля, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В рамках учений ожидается активное передвижение военных кораблей в море", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ подчеркивает, что поводов для беспокойства нет.

Судя по всему, речь идет об учениях в Эйлатском заливе Красного моря.