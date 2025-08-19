В Иерусалиме автомобиль сбил молодого мужчину, ехавшего на электровелосипеде

Рано утром 19 августа в Иерусалиме на 50-м шоссе (Менахем Бегин) недалеко от развязки Кирьят-Моше автомобиль сбил 22-летнего мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший направлен в больницу "Шаарей Цедек", он в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.