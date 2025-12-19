ЦАХАЛ расследует инцидент на севере сектора Газы в районе "желтой линии"

В ходе оперативной деятельности сил ЦАХАЛа на севере сектора Газы в районе "желтой линии" были замечены несколько подозреваемых. Сразу после обнаружения подозреваемых военнослужащие открыли по ним огонь.

Известно о пострадавших в ходе этого инцидента. Инцидент расследуется.

ЦАХАЛ осуждает любой вред, причиненный гражданским лицам, не причастным к инциденту, и прилагает все усилия для минимизации ущерба.