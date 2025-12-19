x
19 декабря 2025
|
последняя новость: 22:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2025
|
19 декабря 2025
|
последняя новость: 22:56
19 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ расследует инцидент на севере сектора Газы в районе "желтой линии"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 декабря 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 22:48
ЦАХАЛ расследует инцидент на севере сектора Газы в районе "желтой линии"
Tsafrir Abayov/FLASH90

В ходе оперативной деятельности сил ЦАХАЛа на севере сектора Газы в районе "желтой линии" были замечены несколько подозреваемых. Сразу после обнаружения подозреваемых военнослужащие открыли по ним огонь.

Известно о пострадавших в ходе этого инцидента. Инцидент расследуется.

ЦАХАЛ осуждает любой вред, причиненный гражданским лицам, не причастным к инциденту, и прилагает все усилия для минимизации ущерба.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook