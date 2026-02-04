x
Пресса

WSJ: Трамп обдумывал вариант выхода из переговоров с Ираном после инцидентов с БПЛА и танкером

США
Иран
Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 04 февраля 2026 г., 02:35 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 05:42
WSJ: Трамп обдумывал вариант выхода из переговоров с Ираном после инцидентов с БПЛА и танкером
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отказаться от продолжения переговоров с Ираном после попытки иранских сил остановить и досмотреть американский танкер в Ормузском проливе, а также после того, как американские военные сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийское море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких американских официальных лиц.

В публикации отмечается, что, несмотря на обсуждение в Белом доме жесткого варианта реакции, переговоры, запланированные на продолжение недели, по всей видимости, состоятся.

По данным Reuters, 3 февраля американские военные сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу Abraham Lincoln в Аравийском море. По информации агентства Reuters, для перехвата беспилотника Shahed-139 был задействован самолет F-35C.

Два часа спустя два катера КСИР и дрон Mohajer-6 приблизились к танкеру, который шел под американским флагом, иранские военные намеревались подняться на борт. Эсминец США сопроводил танкер в безопасное место.

Оба инцидента произошли на фоне нарастания напряженности между Вашингтоном и Тегераном и масштабного развертывания военно-морских сил США в регионе.

