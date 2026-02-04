Арестованы трое подозреваемых в тройном убийстве в центре Израиля

Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых в причастности к убийству трех человек в округе А-Шарон, недалеко от Тиры и Кфар-Сабы.

Убитым было около 20 лет. Возраст арестованных полиция не указывает.

Как сообщалось ранее, убийцы открыли огонь по автомобилю, в котором находились трое молодых мужчин, с близкого расстояния, после чего машина врезалась в автобус.

Полиция рассматривает в качестве основной версии мотив "кровной мести".

Недалеко от места происшествия был подожжен автомобиль, принадлежавший убийцам.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 30 израильских арабов.