ЦАХАЛ: возле Иерихона ликвидирован камнеметатель, его сообщники ранены

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле Иерихона, в зоне ответственности 417-й бригады, военнослужащие подверглись "каменной атаке".

В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшим. Один из камнеметателей ликвидирован, и несколько его сообщников ранены.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Палестинские источники утверждают, что израильскими военными были ранены шестеро палестинцев.