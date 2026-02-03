x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: возле Иерихона ликвидирован камнеметатель, его сообщники ранены

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 03 февраля 2026 г., 23:31 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:40
ЦАХАЛ: возле Иерихона ликвидирован камнеметатель, его сообщники ранены
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле Иерихона, в зоне ответственности 417-й бригады, военнослужащие подверглись "каменной атаке".

В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшим. Один из камнеметателей ликвидирован, и несколько его сообщников ранены.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Палестинские источники утверждают, что израильскими военными были ранены шестеро палестинцев.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

Каменная атака около Маале-Адумим: причинен ущерб автобусу, ранен один из нападавших
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 января 2026

Источники в ПА: в результате действий ЦАХАЛа в деревне Аль-Мугайир убит несовершеннолетний