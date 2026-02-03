ЦАХАЛ: возле Иерихона ликвидирован камнеметатель, его сообщники ранены
время публикации: 03 февраля 2026 г., 23:31 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:40
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что возле Иерихона, в зоне ответственности 417-й бригады, военнослужащие подверглись "каменной атаке".
В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшим. Один из камнеметателей ликвидирован, и несколько его сообщников ранены.
В ЦАХАЛе подчеркивают, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
Палестинские источники утверждают, что израильскими военными были ранены шестеро палестинцев.
