x
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 14:53
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ганц: "Нетаниягу должен закончить свою карьеру"

Бени Ганц
Махане Мамлахти
время публикации: 19 января 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 14:53
Ганц: "Нетаниягу должен закончить свою карьеру"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 19 января, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Прежде чем говорить о новой войне с ХАМАСом, необходимо привести к возвращению Рана Гвили, он в плену уже более 800 дней. Есть очень много задач, которые необходимо взвесить, прежде чем принимать решение".

"В том, что касается политики, мы действуем в рамках кампании, которая говорит об очень простых вещах: Нетаниягу должен закончить свою карьеру, и должно быть создано сионистское правительство соглашений. В этом правительстве должно быть место доя серьезного отношения к национальным проблемам".

Неделю назад анонимный высокопоставленный источник в партии "Кахоль Лаван" сообщал, что Бени Ганц намерен после выборов добиваться создания правительства национального единства во главе с Биньямином Нетаниягу. Судя по сегодняшнему заявлению Ганца, такой план им не рассматривается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"