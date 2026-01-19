Ганц: "Нетаниягу должен закончить свою карьеру"

В понедельник, 19 января, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "Прежде чем говорить о новой войне с ХАМАСом, необходимо привести к возвращению Рана Гвили, он в плену уже более 800 дней. Есть очень много задач, которые необходимо взвесить, прежде чем принимать решение".

"В том, что касается политики, мы действуем в рамках кампании, которая говорит об очень простых вещах: Нетаниягу должен закончить свою карьеру, и должно быть создано сионистское правительство соглашений. В этом правительстве должно быть место доя серьезного отношения к национальным проблемам".

Неделю назад анонимный высокопоставленный источник в партии "Кахоль Лаван" сообщал, что Бени Ганц намерен после выборов добиваться создания правительства национального единства во главе с Биньямином Нетаниягу. Судя по сегодняшнему заявлению Ганца, такой план им не рассматривается.