ДТП на 6-й трассе: мужчина в тяжелом состоянии, пострадали женщина и ребенок

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и грузовика на 6-й трассе неподалеку от развязки Эяль. Медики оказали пострадавшим неотложную помощь, после чего эвакуировали в больницу "Бейлинсон" троих пострадавших: мужчину в возрасте примерно 50 лет с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии, а также женщину около 30 лет и 5-летнюю девочку в состоянии средней степени тяжести, у них также травмы головы.