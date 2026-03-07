Паралимпиада 2026. Израиль представляет горнолыжница Шейна Васпи
В Италии началась зимняя паралимпиада 2026 года.
Израиль в Милане и Кортине д`Ампеццо представляет одна спортсменка - горнолыжница Шейна Васпи.
Она собирается выступить в пяти дисциплинах - скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе, слаломе и горнолыжной комбинации.
Шейна Васпи принимала участие в Пекинской паралимпиаде в 2022 году. Она первая израильская спортсменка, участвовавшая в зимней паралимпиаде.
