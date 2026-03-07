Президент США Дональд Трамп предупредил, что 7 марта по Ирану будет нанесен "очень сильный" удар, если режим не сдастся.

"Из-за плохого поведения Ирана целями атаки могут стать районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей", – написал Трамп в Truth Social.

"Иран больше не является "задирой Ближнего Востока", вместо этого он – "проигравший", и будет им на протяжении многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет!" – полагает Трамп.

Он также прокомментировал извинения, принесенные президентом Ирана Масудом Пезешкианом странам-соседям.

"Иран извинился и сдался своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет в них стрелять. Это обещание было дано только из-за беспощадной атаки США и Израиля", – считает Трамп.