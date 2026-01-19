x
19 января 2026
Израиль

Ультраортодоксальные лидеры призывают к протестам против вскрытия тел умерших в яслях младенцев

Иерусалим
Погибшие
Акции протеста
время публикации: 19 января 2026 г., 17:22
Ультраортодоксальные лидеры призывают к протестам против вскрытия тел умерших в яслях младенцев
Chaim Goldberg/Flash90

Лидеры ультраортодоксальных общин Иерусалима призывают своих последователей выйти на улицы в знак протеста против возможной процедуры посмертного вскрытия тел умерших в яслях в иерусалимском районе Ромема младенцев.

В полиции подчеркнули, что вскрытие тел не планируется, однако судебные эксперты обязаны провести внешний осмотр малышей. По подозрениям полиции, причиной смерти двух младенцев в возрасте четырех и шести месяцев стало отравление угарным газом.

