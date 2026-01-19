x
Почти нанесенный удар по Ирану, уроки для США и усиление ВВС Израиля: что произошло на самом деле

Иран
"Непечатное"
Война с Ираном
время публикации: 19 января 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 16:35
Давид Шарп
"Непечатное"/Newsru.co.il

В последние дни стало известно, что американский удар по Ирану был отменен буквально в последний момент – когда военная машина уже находилась в высокой степени готовности. По словам военного обозревателя Давида Шарпа, решение президента США Дональда Трампа было пересмотрено после оценки реальных последствий и отсутствия стратегической гарантии достижения главной цели.

Ограниченный удар, который рассматривался в Вашингтоне, не мог привести к свержению иранского режима: протесты к тому моменту были жестоко подавлены, а ответ Тегерана почти наверняка затронул бы американские базы и Израиль. При этом США столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой сил в регионе и отсутствием авианосных группировок в критический момент.

На этом фоне Израиль исходил из собственных стратегических расчетов: без четкого "банка целей" и реальной перспективы ослабления Ирана начинать войну означало бы колоссальные потери без решающего результата.

Параллельно продолжается плановое, но крайне важное усиление ВВС Израиля. В страну прибыли новые F-35, а в ближайшие месяцы ожидается поступление современных самолетов-заправщиков KC-46 – ключевого элемента возможной операции против Ирана.

Почему удар был отменен, какие выводы сделаны в США и что это означает для Израиля – подробно в видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

