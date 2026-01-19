Двое арабов из Рамле обвиняются в поджогах и стрельбе, направленных против евреев

Госпрокуратура Израиля подала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против двух граждан Израиля – Муди Ганима (20) и Халифа Абу Джанама (21) из Рамле – по делу о террористических поджогах, стрельбе по жилому дому и ряде других преступлений.

Расследование вели полиция и общая служба безопасности (ШАБАК).

Согласно обвинению, Ганим хранил осколочную гранату и пистолет. После инцидента, в котором родственники Ганима были вовлечены в нападение на полицейских, обвиняемые решили "отомстить" полиции и договорились совершить теракт: поджечь автомобили, принадлежащие евреям и открыть огонь из пистолета по жилым зданиям.

В декабре 2025 года Ганим поджег три автомобиля, при этом огонь перекинулся и на четвертую машину. Затем обвиняемые устроили стрельбу, и одна из пуль попала в кухню квартиры в жилом доме.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемые планировали нападение на полицейские патрули: после просмотра роликов в TikTok они изготовили два "трубчатых" взрывных устройства, одно из которых не сработало при испытании, а другое они бросили на дорогу – спустя короткое время произошел взрыв, после чего они скрылись. Кроме того, Ганим бросил гранату на парковке рядом с автомобилем на улице, где живут евреи, но граната не взорвалась.

Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания процесса и вынесения приговора.