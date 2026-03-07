Суд в Бруклине признал гражданина Пакистана виновным в подготовке терактов по указке КСИР

6 марта суд в Бруклине признал 47-летнего гражданина Пакистана Асифа Мерчанта виновным в попытке совершения акта терроризма и найме убийц.

Присяжным потребовалось менее двух часов, чтобы признать Мерчанта виновным по всем пунктам. Ему грозит пожизненное заключение. Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила: "Этот человек прибыл на американскую землю, надеясь убить президента Трампа, но вместо этого встретил всю мощь американского правосудия".

Мерчант лично дал показания в суде. Он признал, что был завербован сотрудником разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по имени Мехрдад Юсеф. По словам Мерчанта, куратор назвал ему три возможные цели: Дональд Трамп, Джо Байден и Никки Хейли. Теракты были запланированы на август и сентябрь.

Мерчант подтвердил, что иранский режим требовал "жестокой мести" за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году.