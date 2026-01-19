x
19 января 2026
Израиль

ЦАХАЛ: 18 января в Газе были ликвидированы двое террористов

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 января 2026 г., 10:06 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 10:14
ЦАХАЛ: 18 января в Газе были ликвидированы двое террористов
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 18 января в секторе Газы двух террористов, пересекших "желтую линию" и приближавшихся к израильским военным.

В сообщении пресс-слжбы ЦАХАЛа сказано, что бойцы 188-й бригады, действовавшие в южной части сектора Газы, опознали двух террористов, которые представляли непосредственную угрозу. Один из террористов был ликвидирован.

В другом инциденте в северной части сектора Газы силы 3-й бригады "Александрони" опознали трех террористов, которые представляли непосредственную угрозу. Один из террористов был ликвидирован.

В Газе формально действует режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.

Израиль
