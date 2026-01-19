Суд разрешил провести аутопсию двух младенцев, скончавшихся в частных яслях

Несмотря на возражение родителей двух младенцев, умерших в частных яслях в Иерусалиме, мировой суд разрешил провести аутопсию для установления причины смерти детей.

Юридический отдел организации ЗАКА намерен опротестовать это решение в Верховном суде.

В Иерусалиме и Бейт-Шемеше проходят массовые акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против проведения вскрытия детей. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицейскими. В Иерусалиме демонстранты разбили стекло в грузовике, а затем избили водителя, который попытался проехать сквозь толпу. Полиция применяет против демонстрантов дубинки и водометы.

Отметим, что специалисты Института судебной медицины после посмертного исследования (без вскрытия) тел младенцев, сообщили, что возможной причиной их смерти стал перегрев от работающего кондиционера и обезвоживание. При этом они подчеркнули, что без проведения аутопсии невозможно точно установить причину смерти детей.

Ультраортодоксальные евреи категорически возражают против вскрытия, считая его осквернением тела умершего. Согласно Галахе, человеческое тело создано по образу и подобию Божьему и должно быть погребено целым как можно скорее после смерти. Аутопсия рассматривается как нарушение достоинства покойного и препятствие для его упокоения в загробном мире. Религиозные авторитеты допускают вскрытие только в исключительных случаях – если это необходимо для спасения жизни другого конкретного человека или когда этого требует закон.