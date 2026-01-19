Опубликованы имена младенцев, умерших в детском саду в Иерусалиме

Разрешены к публикации имена младенцев, которые скончались в понедельник днем в яслях в иерусалимском районе Ромема. Это трехмесячная Лея Ципора Головенчиц и полугодовалый Аарон Кац. (Изначально сообщалось, что оба младенца - девочки, но впоследствии информация была уточнена).

Полиция сообщила, что в Институте судебной медицины предпринимают усилия, чтобы обеспечить выдачу тел малышей для похорон в кратчайшие сроки. Было принято решение не проводить посмертное вскрытие, криминалисты проводят лишь поверхностное обследование тел.