Израиль

Институт судебной медицины: дети в иерусалимских яслях могли скончаться от перегрева и обезвоживания

Погибшие
Дети
время публикации: 19 января 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 20:30
Младенцы в иерусалимских яслях скончались от перегрева и обезвоживания
Chaim Goldberg/Flash90

Специалисты Института судебной медицины опубликовали результаты посмертного исследования (без вскрытия) младенцев, которые умерли ранее в понедельник в нелицензированных яслях в иерусалимском районе Ромема.

Трехмесячная Лея Ципора Головенчиц и полугодовалый Аарон Кац умерли от перегрева и обезвоживания: в комнате, где они спали, для обогрева на высокую температуру был включен кондиционер, и малыши не получали достаточно жидкости.

Первоначальное предположение об отравлении угарным газом после изучения доказательств было исключено. Владелица яслей и две воспитательницы были задержаны для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
