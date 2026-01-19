В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против проведения вскрытия умерших в яслях младенцев

В Иерусалиме на улице Иермиягу проходит акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против проведения вскрытия двух младенцев, умерших в частных яслях.

Демонстранты перекрывали дороги для движения транспорта.

Примерно через полчаса после начала протеста полиция приступила к разгону демонстрантов.

Отметим, что специалисты Института судебной медицины после посмертного исследования (без вскрытия) тел младенцев, сообщили, что возможной причиной их смерти стал перегрев от работающего кондиционера и обезвоживание. При этом они подчеркнули, что без проведения аутопсии невозможно точно установить причину смерти детей.

Ультраортодоксальные евреи категорически возражают против вскрытия, считая его осквернением тела умершего. Согласно Галахе, человеческое тело создано по образу и подобию Божьему и должно быть погребено целым как можно скорее после смерти. Аутопсия рассматривается как нарушение достоинства покойного и препятствие для его упокоения в загробном мире. Религиозные авторитеты допускают вскрытие только в исключительных случаях – если это необходимо для спасения жизни другого конкретного человека или когда этого требует закон.