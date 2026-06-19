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Израиль

ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" в долине Бекаа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 11:10
ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" в долине Бекаа
AP Photo/Bilal Hussein

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время ЦАХАЛ назад нанес удар по объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе долины Бекаа в Ливане.

Атака стала ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы", которая продолжает разрабатывать и реализовывать террористические планы, направленные против израильских военнослужащих.

Израиль
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