ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" в долине Бекаа
время публикации: 19 июня 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 11:10
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время ЦАХАЛ назад нанес удар по объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе долины Бекаа в Ливане.
Атака стала ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы", которая продолжает разрабатывать и реализовывать террористические планы, направленные против израильских военнослужащих.