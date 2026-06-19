ЦАХАЛ нанес удар по объектам "Хизбаллы" в долине Бекаа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время ЦАХАЛ назад нанес удар по объектам инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в районе долины Бекаа в Ливане.

Атака стала ответом на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны "Хизбаллы", которая продолжает разрабатывать и реализовывать террористические планы, направленные против израильских военнослужащих.