ЦАХАЛ: "Хизбалла" создала тысячи объектов военной инфраструктуры в деревнях южного Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе операций, проводившихся в последние месяцы на юге Ливана, были обнаружены тысячи объектов инфраструктуры, использовавшихся "Хизбаллой". Среди них – командные пункты, места размещения боевиков, пусковые и наблюдательные позиции, подземные сооружения и склады вооружений.

По версии армии, "Хизбалла" в течение многих лет последовательно размещала военную инфраструктуру внутри гражданских населенных пунктов южного Ливана, превращая деревни в опорные районы для своей деятельности.

В ЦАХАЛе заявили, что организация использовала гражданскую среду для сокрытия военных объектов, тем самым подвергая риску жителей Ливана.

Силы ЦАХАЛа продолжают операции по выявлению и уничтожению этой инфраструктуры и устранению угроз Израилю.