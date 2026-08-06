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Израиль

ЦАХАЛ: "Хизбалла" создала тысячи объектов военной инфраструктуры в деревнях южного Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 августа 2026 г., 11:45 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 11:53
ЦАХАЛ: "Хизбалла" создала тысячи объектов военной инфраструктуры в деревнях южного Ливана
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ЦАХАЛ: "Хизбалла" создала тысячи объектов военной инфраструктуры в деревнях южного Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в ходе операций, проводившихся в последние месяцы на юге Ливана, были обнаружены тысячи объектов инфраструктуры, использовавшихся "Хизбаллой". Среди них – командные пункты, места размещения боевиков, пусковые и наблюдательные позиции, подземные сооружения и склады вооружений.

По версии армии, "Хизбалла" в течение многих лет последовательно размещала военную инфраструктуру внутри гражданских населенных пунктов южного Ливана, превращая деревни в опорные районы для своей деятельности.

В ЦАХАЛе заявили, что организация использовала гражданскую среду для сокрытия военных объектов, тем самым подвергая риску жителей Ливана.

Силы ЦАХАЛа продолжают операции по выявлению и уничтожению этой инфраструктуры и устранению угроз Израилю.

Израиль
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