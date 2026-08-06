Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование

ЦАХАЛ сообщает о проведении расследования после того, как вечером 5 августа в районе Хирбет-Тубы, в зоне ответственности бригады "Иегуда", были совершены нападения и поджоги домов в арабской деревне.

В результате нападения пострадали жители Палестинской автономии, среди них женщина и девочка. Несколько строений сгорели. Прибывшие военные обнаружили обгоревшие здания, граффити и поврежденное имущество. Подозреваемые скрылись до прибытия сил безопасности.

В течение ночи сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии вошли в этот район под охраной ЦАХАЛа для сбора показаний и вещественных доказательств.

Командование ЦАХАЛа резко осудило нападение и призвало правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности.