x
06 августа 2026
|
последняя новость: 12:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 августа 2026
|
06 августа 2026
|
последняя новость: 12:22
06 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 06 августа 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 11:23
Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование
0:00 0:00
Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает о проведении расследования после того, как вечером 5 августа в районе Хирбет-Тубы, в зоне ответственности бригады "Иегуда", были совершены нападения и поджоги домов в арабской деревне.

В результате нападения пострадали жители Палестинской автономии, среди них женщина и девочка. Несколько строений сгорели. Прибывшие военные обнаружили обгоревшие здания, граффити и поврежденное имущество. Подозреваемые скрылись до прибытия сил безопасности.

В течение ночи сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии вошли в этот район под охраной ЦАХАЛа для сбора показаний и вещественных доказательств.

Командование ЦАХАЛа резко осудило нападение и призвало правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2026

Опубликованы результаты расследования теракта около деревни Таль