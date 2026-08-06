Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование
время публикации: 06 августа 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 11:23
Нападение и поджоги домов в районе Хирбет-Тубы, проводится расследование
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ЦАХАЛ сообщает о проведении расследования после того, как вечером 5 августа в районе Хирбет-Тубы, в зоне ответственности бригады "Иегуда", были совершены нападения и поджоги домов в арабской деревне.
В результате нападения пострадали жители Палестинской автономии, среди них женщина и девочка. Несколько строений сгорели. Прибывшие военные обнаружили обгоревшие здания, граффити и поврежденное имущество. Подозреваемые скрылись до прибытия сил безопасности.
В течение ночи сотрудники полиции округа Иудеи и Самарии вошли в этот район под охраной ЦАХАЛа для сбора показаний и вещественных доказательств.
Командование ЦАХАЛа резко осудило нападение и призвало правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности.