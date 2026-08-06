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Спорт

ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается

Футбол
Скандалы в спорте
ФИФА
Спорт/важное
время публикации: 06 августа 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 12:14
ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается
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ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается
AP Photo

ФИФА извинился за план Джанни Инфантино по приватизации международных турниров, сообщает DW.

Чиновники пообещали не допускать подобных ошибок в будущем.

В Рабате прошло экстренное заседание руководства ФИФА. Было принято решение не отстранять Джанни Инфантино.

Члены правления организации выразили поддержку Джанни Инфантино.

Всем национальным и региональным футбольным организациям разослали письмо, в котором ФИФА приносит "искренние извинения" за допущенные ошибки и "обязуется не допустить подобного в будущем".

Напомним, после сообщении о плане частичной приватизации международных турниров, в том числе чемпионата мира, многие выступили с резкой критикой главы ФИФА.

Представители УЕФА заявили, что Инфантино утратил доверие.

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