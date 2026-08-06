ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается

ФИФА извинился за план Джанни Инфантино по приватизации международных турниров, сообщает DW.

Чиновники пообещали не допускать подобных ошибок в будущем.

В Рабате прошло экстренное заседание руководства ФИФА. Было принято решение не отстранять Джанни Инфантино.

Члены правления организации выразили поддержку Джанни Инфантино.

Всем национальным и региональным футбольным организациям разослали письмо, в котором ФИФА приносит "искренние извинения" за допущенные ошибки и "обязуется не допустить подобного в будущем".

Напомним, после сообщении о плане частичной приватизации международных турниров, в том числе чемпионата мира, многие выступили с резкой критикой главы ФИФА.

Представители УЕФА заявили, что Инфантино утратил доверие.