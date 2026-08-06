ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается
время публикации: 06 августа 2026 г., 12:06 | последнее обновление: 06 августа 2026 г., 12:14
ФИФА извинился за попытку приватизировать чемпионат мира. Инфантино остается
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ФИФА извинился за план Джанни Инфантино по приватизации международных турниров, сообщает DW.
Чиновники пообещали не допускать подобных ошибок в будущем.
В Рабате прошло экстренное заседание руководства ФИФА. Было принято решение не отстранять Джанни Инфантино.
Члены правления организации выразили поддержку Джанни Инфантино.
Всем национальным и региональным футбольным организациям разослали письмо, в котором ФИФА приносит "искренние извинения" за допущенные ошибки и "обязуется не допустить подобного в будущем".
Напомним, после сообщении о плане частичной приватизации международных турниров, в том числе чемпионата мира, многие выступили с резкой критикой главы ФИФА.
Представители УЕФА заявили, что Инфантино утратил доверие.
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