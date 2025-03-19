СМИ: США против передачи комиссии по эмиграции под руководство Бен-Гвира
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:35
США возражают против того, чтобы председатель партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир возглавил межминистерскую комиссию по вопросу эмиграции арабов из Газы. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.
Согласно опубликованной информации, возражение США продиктовано нежеланием превращать этот вопрос в предмет политической дискуссии.
Еще одна причина возражений со стороны США – имидж Бен-Гвира, который, по мнению американцев, может отрицательно сказаться на реализации проекта.
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