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Израиль

СМИ: США против передачи комиссии по эмиграции под руководство Бен-Гвира

Газа
США
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:35
СМИ: США против передачи комиссии по эмиграции под руководство Бен-Гвира
Yonatan Sindel/Flash90

США возражают против того, чтобы председатель партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир возглавил межминистерскую комиссию по вопросу эмиграции арабов из Газы. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.

Согласно опубликованной информации, возражение США продиктовано нежеланием превращать этот вопрос в предмет политической дискуссии.

Еще одна причина возражений со стороны США – имидж Бен-Гвира, который, по мнению американцев, может отрицательно сказаться на реализации проекта.

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