СМИ: США против передачи комиссии по эмиграции под руководство Бен-Гвира

США возражают против того, чтобы председатель партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир возглавил межминистерскую комиссию по вопросу эмиграции арабов из Газы. Об этом сообщил журналист Амит Сегаль.

Согласно опубликованной информации, возражение США продиктовано нежеланием превращать этот вопрос в предмет политической дискуссии.

Еще одна причина возражений со стороны США – имидж Бен-Гвира, который, по мнению американцев, может отрицательно сказаться на реализации проекта.