Отчет о боях в Нетив а-Асара: часть бойцов "китат коненут" не выходила из домов

ЦАХАЛ опубликовал выдержки из отчета внутреннего расследования, изучившего бои в поселке Нетив а-Асара в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены жителям Нетив а-Асара и семьям погибших, резюме отчета было передано начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци А-Леви министру обороны Исраэлю Кацу.

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Следствием установлено, что ЦАХАЛ не справился с задачей защитить мошав Нетив а-Асара, но благодаря быстрому ориентированию и стойкости некоторых бойцов отряда быстрого реагирования "китат коненут" в первые часы боя, к которому затем присоединились прибывшие силы ЦАХАЛа, удалось спасти жизни многих жителей мошава.

В результате атаки на мошав Нетив а-Асара были убиты 13 жителей поселка, погибли трое бойцов "китат коненут" и сотрудник служб безопасности. При этом несмотря на относительно быстрое прибытие командиров и вооруженных сил в поселок и наличие отряда быстрого реагирования, предотвратить массовые убийства не удалось. Бой в мошаве Нетив а-Асара характеризовался значительным количеством жертв относительно небольшого количества террористов.

Накануне прорыва террористов в секторе действовал 77-й батальон 7-й бригады, прямая ответственность за защиту мошава Нетив а-Асара лежала на роте 51-го батальона. В самом поселке находились дежурные бойцы роты в количестве четырех человек и отряд быстрого реагирования из 25 бойцов.

Хронология событий и основные моменты боя в Нетив а-Асара

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел населенных пунктов юга Израиля, включая мошав Нетив а-Асара и военные объекты в районе. Террористы проникли на территорию Израиля на парашютах, автомобилях, мотоциклах и пешком. В течение нескольких минут весь сектор подвергся масштабной организованной атаке, в которой израильские военнослужащие находились в значительном численном меньшинстве.

Первый этап: проникновение террористов и резня: в 06:34 в связи с тревогой "Цева Адом" дежурные военнослужащие, находившиеся в мошаве, отправились к южным теплицам согласно оперативному протоколу. В 06:39 три террориста элитного подразделения ХАМАСа "Нухба" проникли на территорию поселка на парашютах: их заметил боец "китат коненут" и открыл по ним огонь, но безуспешно. Он сообщил о проникновении в WhatsApp-группу отряда быстрого реагирования.

Проникнув в мошав, трое "десантников" ХАМАСа, действуя самостоятельно и разных частях поселка, начали совершение убийств. Координатор безопасности поселка по системе экстренного оповещения отправил жителям распоряжение об инциденте безопасности в Нетив а-Асара и приказал запереться в своих домах. Но из-за сбоя только часть жителей поселка получила это сообщение.

В 06:53 координатор безопасности через WhatsApp-группу отряда быстрого реагирования отправил сообщение с призывом к членам отряда достать оружие и защищать свои дома и соседей: он опасался, что если бойцы "китат коненут" выйдут из домов с оружием, это может привести к несогласованности и перестрелкам с силами ЦАХАЛа – которых на тот момент в мошаве не было. По результатам расследования, вследствие этого приказа большинство членов отряда быстрого реагирования не вышли из дома.

Некоторые жители мошава и члены "китат коненут" вышли из домов, чтобы принять бой, в поселок также прибыли силы 77-го батальона. В 07:07 боец отряда быстрого реагирования ликвидировал одного из "десантников" ХАМАСа, но двое остальных объединились и продолжили бойню – они завершили свою смертоносную миссию в мошаве около 8:10.

Второй этап: отступление террористов из поселка, поиски боевиков на его территории: в 08:12 военнослужащие ЦАХАЛа и несколько бойцов "китат коненут" начали перестрелку с двумя оставшимися "десантниками" "Нухбы". Во время боя погиб один член отряда быстрого реагирования и один военнослужащий, еще один боец "китат коненут" был ранен. После этого два террориста отступили на запад в направлении сектора Газы и разместились в роще на территории мошава, а примерно в 08:34 они отступили в сектор Газы. В это время военнослужащие и бойцы "китат коненут" провели обыск поселка, пока не пришли к выводу об отступлении боевиков.

После завершения прочесывания поселка командир батальона назначил своего офицера командиром сил в мошаве и направился к кибуцу Нир-Ам, откуда поступили сообщения о десятках боевиков. Примерно в 11:30 в Нетив а-Асара прибыла группа командиров из учебной базы "Цанханим", которые продолжили обыскивать поселок.

Третий этап: проникновение дополнительного отряда боевиков: в 12:14 один из жителей заметил семерых террористов, проникших в мошав, предупредил прочесывающих мошав бойцов "китат коненут" и военнослужащих об этом. Один из жителей Нетив а-Асара, в дом которого проникли террористы, выстрелил и ранил одного из боевиков. В 12:47 военнослужащим и бойцам группы быстрого реагирования удалось захватить четверых террористов, трое остальных отступили в сектор Газы.

Четвертый этап: прочесывание мошава и эвакуация жителей. В 13:00 несколько командиров во главе с командующим 36-й дивизией организовались и распределили силы в мошаве на три сектора для эффективного обыска Нетив а-Асара. В 17:15 после того, как был подготовлен маршрут эвакуации и вдоль него размещена охрана из бойцов отряда быстрого реагирования и военнослужащих, было опубликовано сообщение для жителей мошава о начале организованной эвакуации и об эвакуации раненых и погибших. Жители начали самостоятельно покидать мошав, в 22:30 обыск Нетив а-Асара был завершен, и было объявлено, что боевиков в нем нет.

Основные расследования событий в поселке Нетив а-Асара:

ЦАХАЛ не справился с задачей защиты поселка. Массовые убийства могли быть пресечены быстрее: несмотря на наличие большого отряда быстрого реагирования и быстрое прибытие командиров с бойцами в мошав, им не удалось остановить резню. Против боевиков действовало небольшое количество сил из присутствующих в мошаве, и они не действовали согласно боевой технике, которой обучались.

К началу атаки в поселке присутствовал дежурный отряд военнослужащих, но несмотря на проникновение террористов в мошав, солдаты не были задействованы координатором безопасности. Военнослужащие начали действовать с задержкой из-за плохой связи с координатором безопасности и отсутствия инициативы. После объединения с командиром батальона и его силами дежурный отряд действовал по зачистке мошава вместе с бойцами "китат коненут".

Гражданский отряд быстрого реагирования в поселке Нетив а-Асара был большим, опытным и хорошо оснащенным, но его потенциал не был использован во время атаки. Большинство членов отряда остались дома в соответствии с инструкцией координатора безопасности, полученной по WhatsApp. Однако несмотря на эту инструкцию, несколько членов отряда вышли из домов по собственной инициативе и спасли жизни многих жителей, предотвратив еще больший ущерб. "Китат коненут" не была задействована и после выхода двух террористов из мошава в 08:34, хотя они должны были действовать по протоколу и обеспечить изоляцию поселка, что могло предотвратить вторую волну террористов в 12:14.

С началом массовой атаки действующий в секторе батальон одновременно столкнулся с восемью очагами боевых действий от береговой линии кибуца Зиким до кибуца Нир-Ам. Следователи отметили, что командир батальона принял верное решение, приказав своим силам прибыть в Нетив а-Асара, однако они должны были объединиться с отрядом быстрого реагирования, чего не произошло.

Новым для израильских войск оказалось проникновение с применением парапланов и парашютов, в настоящее время ВВС разрабатывают устав противостояния таким атакам.