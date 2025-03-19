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Израиль

Законопроект о составе комиссии по назначению судей утвержден ко второму и третьему чтениям

Гидеон Саар
Оппозиция
Юридическая реформа
Ярив Левин
время публикации: 19 марта 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 12:03
Законопроект о составе комиссии по назначению судей утвержден ко второму и третьему чтениям
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей.

Десять депутатов проголосовали за законопроект, шесть проголосовали против.

Депутаты от оппозиционных партий пытались сорвать голосование, требуя, чтобы им предоставили право высказаться. Глава комиссии Симха Ротман ("Ционут Датит") отказался предоставить им такую возможность, сославшись на то, что это является нарушением устава. Оппозиционеры обвинили Ротмана в затыкании ртов. "Мы не позволим вам вести себя как диктатору", – прокричала одна из депутатов.

Голосование во втором и третьем чтениях на пленарном заседании состоится через две недели, в последние дни перед завершением зимней сессии Кнессета.

Закон основан на предложениях, представленных министром юстиции Яривом Левиным и министром иностранных дел Гидеоном Сааром.

Основа изменений, предложенных Сааром и Левиным – представители Коллегии адвокатов, которые практически всегда были в коалиции с судьями, удаляются из комиссии. Их место займут два адвоката, которые будут избираться депутатами Кнессета – один от коалиции, один от оппозиции.

Таким образом, в состав комиссии войдут два министра, два депутата (один от коалиции, один от оппозиции), два адвоката и трое судей. Для утверждения любого назначения, в том числе в Верховный суд, нужны будут пять голосов из девяти при соблюдении условия, что есть, по меньшей мере, один голос от оппозиции и один голос от коалиции.

Израиль
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