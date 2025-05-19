"Убирайтесь в свою Сирию": предъявлены обвинения против жителя Иерусалима

Государственная прокуратура представила в окружной суд Нацерета обвинительное заключение против Авивы Коэна из Иерусалима, которого обвиняют в нападении и причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах на почве расовой ненависти.

По данным обвинительного заключения, Авива Коэн с еще одним соучастником напал на семью из Тубы-Зангарии, приехавшую отдохнуть на берегу реки Иордан.

Преступление было совершено в субботу, 3 мая. Пострадавший со своей семьей и с друзьями отдыхали на берегу реки. Около 16:00 к ним подошел Авива Коэн и еще один мужчина, оба были вооружены. Они потребовали, чтобы семья покинула это место, сопровождая свои требования расистскими выкриками, в том числе "возвращайтесь в Сирию". Обвиняемый угрожал, что если не понравившиеся ему туристы не уйдут, он будет в них стрелять.

Испуганный пострадавший собрал свою семью и друзей, и они переместились на другую площадку, на расстоянии около 50 метров от предыдущей. Но обвиняемый нашел их и там: он был вооружен винтовкой М-16, его сообщник – пистолетом. Обвиняемый вновь потребовал, чтобы семья арабов покинула это место, началась драка, в ходе которой обвиняемый напал на пострадавшего и сильно ударил его.

Пострадавший упал, потеряв сознание. Он был эвакуирован в больницу "Зив" в Цфате, где врачи диагностировали у него перелом носа. На место происшествия прибыла полиция, увидев которую, обвиняемый пересек реку и скрылся.

Ему вменяется нанесение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах на почве расизма, угрозы на почве расизма, нарушение закона обращения с оружием и попытка помешать полиции при исполнении служебных обязанностей. Прокуратура потребовала поместить его под стражу до завершения судебного процесса.