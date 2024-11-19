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Израиль

Волонтерка МАДА отстранена от работы за злорадство по поводу гибели жительницы Шфарама

Мада
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 19 ноября 2024 г., 19:50 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 19:53
Волонтерка МАДА отстранена от работы за злорадство по поводу гибели жительницы Шфарама
Пресс-служба полиции Израиля

Девушка-доброволец отстранена от работы в службе скорой помощи "Маген Давид Адом" после того, как в социальной сети выразила радость по поводу гибели 54-летней Сафаы Кат Ауад в результате ракетного обстрела Шфарама 18 ноября. Об этом сообщило руководство организации.

Поводом для отстранения волонтерки стала публикация в социальной сети, в которой 54-летняя учительница была названа "террористкой во всех отношениях".

"МАДА решительно осуждает любые проявления расизма. Сразу после получения информации о публикации волонтерка была отстранена от работы и вызвана на разговор с руководством. Из дня в день в МАДА работают вместе евреи и арабы, религиозные и светские евреи во имя спасения жизней людей", – говорится в заявлении пресс-службы организации.

Израиль
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