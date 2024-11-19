Волонтерка МАДА отстранена от работы за злорадство по поводу гибели жительницы Шфарама

Девушка-доброволец отстранена от работы в службе скорой помощи "Маген Давид Адом" после того, как в социальной сети выразила радость по поводу гибели 54-летней Сафаы Кат Ауад в результате ракетного обстрела Шфарама 18 ноября. Об этом сообщило руководство организации.

Поводом для отстранения волонтерки стала публикация в социальной сети, в которой 54-летняя учительница была названа "террористкой во всех отношениях".

"МАДА решительно осуждает любые проявления расизма. Сразу после получения информации о публикации волонтерка была отстранена от работы и вызвана на разговор с руководством. Из дня в день в МАДА работают вместе евреи и арабы, религиозные и светские евреи во имя спасения жизней людей", – говорится в заявлении пресс-службы организации.