Отчет омбудсмена за 2025 год: рекордный рост жалоб граждан на госслужбы

Государственный контролер и Уполномоченный по рассмотрению жалоб населения (омбудсмен) Матаниягу Энгельман опубликовал 19 мая отчет о жалобах населения за 2025 год. Согласно отчету, в 2025 году в ведомство омбудсмена поступило 30366 жалоб (из них 28562 жалоб на поднадзорные органы). Количество поступивших в ведомство жалоб за прошлый год резко выросло – на 41% по сравнению с 2024 годом.

Доля обоснованных жалоб от общего числа вопросов, по которым было принято решение, составила 56% (самый высокий показатель с момента создания ведомства). Общее количество вопросов, по которым было принято решение: 10672 жалобы. Количество обоснованных жалоб: 6021. Количество необоснованных жалоб: 4651. Количество жалоб, по которым вопрос был урегулирован без необходимости вынесения решения: 7429.

Кроме того, зафиксирован резкий рост количества жалоб на Отдел по содействию занятости родителей в министерстве труда: недоступность телефонной службы и задержка в определении ступеней субсидирования, не поддающаяся никаким разумным рамкам. Количество заявок по этому вопросу, которые до сих пор не рассмотрены, а также объем жалоб, поступивших как в ведомство омбудсмена, так и в министерство труда, указывают на существенный сбой в способности колл-центра выполнять свое предназначение и предоставлять оптимальные услуги родителям в Израиле. Еще в мае 2025 года я постановил, что министерства труда и финансов должны незамедлительно принять меры для улучшения и модернизации работы службы поддержки родителей и заблаговременно извлечь необходимые уроки. Они обязаны исправить недостатки, выявленные в жалобах граждан".

Ведомства с наибольшим количеством жалоб:

· Министерство труда (большинство – по поводу субсидирования яслей): 7082 жалобы (91% обоснованных) – скачок на 659% по сравнению с 2024 годом.

· Министерство транспорта: 2298 жалоб (26% обоснованных).

· Служба национального страхования ("Битуах Леуми"): 1581 жалоба (7% обоснованных).

· Налоговое управление: 1119 жалоб (10% обоснованных).

· Управление народонаселения и миграции в МВД: 994 жалобы (47% обоснованных).

· Министерство образования: 940 жалоб (33% обоснованных).

· Полиция Израиля: 932 жалобы (35% обоснованных).

· Министерство здравоохранения: 687 жалоб (43% обоснованных).

· Мэрия Иерусалима: 609 жалоб (34% обоснованных).

· Министерство юстиции: 550 жалоб (29% обоснованных).

Основная причина роста жалоб на Налоговое управление – увеличение числа обращений от людей, пострадавших из-за войны "Железные мечи" и операции "Народ как лев". Это также стало одним из факторов роста количества жалоб на "Битуах Леуми". Около 20% жалоб на поднадзорные органы, поступивших в ведомство омбудсмена в 2025 году, касались органов местного самоуправления.

29% жалоб касались госуслуг, 19% – субсидирования яслей, 7% – системы просвещения. Остальные жалобы были связаны с вопросами финансов, здравоохранения и пособий.

В 2025 году заявители, обратившиеся в офис омбудсмена, а также другие лица, на которых повлияли решения ведомства, получили в общей сложности около 12 миллионов шекелей.

Например, после вмешательства ведомства – "Битуах Леуми" выплатил единовременное пособие в связи с эвакуацией на общую сумму 20000 шекелей жителю Кирьят-Шмоны, чей дом пострадал от ракеты и который вместе со своей семьей был эвакуирован из города из-за войны (это помимо компенсаций, которые заявитель получил от Фонда компенсации имущества "Мас Рехуш").

В другом случае была получена жалоба от воспитательницы детского сада на то, что министерство образования удержало из ее зарплаты сумму около 7000 шекелей из-за излишней выплаты на проездные расходы. Проверка показала, что министерство положилось на информацию о тарифах на проезд, полученную в ходе телефонного разговора, вместо официальных данных Минтранса. После вмешательства ведомства омбудсмена был произведен перерасчет причитающихся заявительнице выплат по правильным тарифам, и ей было выплачено около 10000 шекелей.

Еще в одном случае по результатам проверки ведомства омбудсмена демобилизованный солдат получил полную стипендию на обучение для получения первой степени (бакалавриат) в размере 27433 шекелей – после того как Отдел по делам демобилизованных солдат принял позицию ведомства, согласно которой стипендия предоставляется на первую степень, даже если обучение на степень проходит по программе одного года, а не по стандартной трехлетней программе.

Дополнительные примеры жалоб

Выплата "корзины абсорбции" новому репатрианту: министерство алии и интеграции отказало заявителю в выплате "корзины абсорбции", а апелляционная комиссия поддержала это решение. Причиной стало то, что до получения статуса репатрианта он находился в Израиле в качестве иностранца дольше разрешенных 24 месяцев. Заявитель утверждал, что обратился в Управление народонаселения вовремя, но из-за загруженности ведомства, а затем из-за начала войны и закрытия филиалов оформление затянулось, что искусственно увеличило срок его пребывания. Ведомство омбудсмена изучило документы и доказало министерству, что апелляционная комиссия исходила из неверных данных: с учетом военных форс-мажоров и дат реальных обращений заявителя в ведомства, его личное превышение лимита составило всего 4 дня. После вмешательства омбудсмена министерство алии и интеграции пересмотрело дело и утвердило репатрианту положенные выплаты.

Помощь резервисту в получении пособия по безработице: Заявитель, признанный пострадавшим от терактов 7 октября, отслужил полтора года в резерве и после демобилизации был отправлен в неоплачиваемый отпуск. Из-за тяжелого эмоционального состояния и задержек со сбором документов он опоздал с обязательной регистрацией в Службе занятости на полтора месяца, из-за чего лишился выплат за этот период. После вмешательства омбудсмена Служба занятости учла исключительные обстоятельства и зарегистрировала его задним числом – с первого дня отпуска, что позволило "Битуах Леуми" полностью выплатить ему причитающееся пособие.

Отмена штрафа для резервиста: Заявитель, отслуживший в резерве более 500 дней с начала войны, получил от мэрии Иерусалима предупреждение об аресте имущества из-за неоплаченного парковочного штрафа в размере 750 шекелей, который накопил пени за время его службы. Мужчина утверждал, что не получал первоначальный штраф, однако городские власти отказались аннулировать его, сославшись на истечение установленных законом сроков для обжалования или обращения в суд. Ведомство омбудсмена обратилось в мэрию Иерусалима и указало на длительную службу заявителя, после чего городские власти пересмотрели дело и полностью отменили штраф.

Помощь воспитательнице в получении пособия по безработице: Воспитательница детского сада из Ашдода, который закрылся на несколько месяцев из-за войны, обратилась в "Битуах Леуми" за пособием по безработице, но получила отказ: для выплат требовалось 12 месяцев трудового стажа, а ей не хватало всего одного месяца. В ходе разбирательства сотрудники омбудсмена помогли женщине найти доказательство, которое указывало, что в мае 2024 года она отработала один день, оплата за который была ошибочно включена в июньскую зарплатную ведомость. После того как заявительница предоставила необходимые справки от работодателя, "Битуах Леуми" зачел этот день как недостающий месяц стажа и выплатил ей 32000 шекелей за пять месяцев учета в Службе занятости. Кроме того, ведомство омбудсмена выяснило, что у женщины остались неиспользованные дни права на пособие. По совету сотрудников ведомства она продолжила отмечаться на бирже труда и получила еще около 7000 шекелей.