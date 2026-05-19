British Airways вновь отложила возвращение в Израиль

Британская авиакомпания British Airways перенесла возвращение в Израиль с 1 июля на 1 августа 2026 года, сообщает портал PassportNews. Кроме того, компания сократила летнее расписание на линии Лондон – Тель-Авив до одного рейса в день вместо двух – и в таком режиме намерена работать до окончания летнего сезона 24 октября.

В компании объяснили решение "нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке" и добавили, что сокращение затрагивает и другие направления региона – Дубай, Доху и Эр-Рияд, где также останется по одному ежедневному рейсу. Рейсы в Бахрейн и Оман приостановлены до конца лета.